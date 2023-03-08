美國參議員提案授權政府可禁TikTok等軟件及科技

【有線新聞】美國參議院跨黨派議員提出議案，授權商務部可禁止中、俄等外國的科技及軟件，以免國家安全受威脅，明顯針對短片分享應用程式TikTok，白宮已表態支持。

短片分享應用程式TikTok，被指有潛在國家安全風險。美加、歐盟機構等相繼作出限制後，美國民主共和兩黨12名參議員周二提出針對TikTok的新議案，賦予政府更大權力，限制、甚至禁止威脅國家安全的外國科技及軟件在美國使用。

議案適用於跟中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉有關的科技企業，授權商務部長可調查及判定有否存在國家安全風險，採取適當措施，涵蓋範圍不止社交軟件，還包括人工智能、電子商務等。

撰寫議案的參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納表明，現有政策不足以應付威脅：「這些威脅不會消失，很遺憾，現有應對工具有限，我們需要更全面的方法，評估並降低這些敵對國家科技所構成的威脅。」