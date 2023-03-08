北溪天然氣管道爆炸情報指與烏克蘭無關
【有線新聞】美國《紐約時報》報道，去年北溪天然氣管道爆炸，無證據顯示與烏克蘭政府有關。報道引述情報指，爆炸是由親烏克蘭的武裝組織所為，俄羅斯質疑報道有導向性，旨在分散注意力。
位於波羅的海、連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道，去年九月底爆炸損毀。德國、瑞典等國的調查未有最終結果，亦沒有組織承認發動襲擊。
《紐約時報》引述美國情報消息指，爆炸是由親烏克蘭的俄羅斯分離組織所為，但情報無公開組織的名稱，相信是由有經驗的潛水員協助在水底放置炸彈。又指組織成員主要是烏克蘭或俄羅斯人，並無美國或英國人參與。情報指無證據顯示，烏克蘭總統澤連斯基和軍方高層有參與，或由烏克蘭官員下令。
烏克蘭官方回應報道時重申與北溪管道爆炸無關，亦未能提供任何有關組織的資訊。俄羅斯克里姆林宮質疑美國無參與調查，如何得出相關結論，認為報道是有引導性，旨在影響調查方向，分散注意力。
隨著俄烏戰事發展，俄羅斯近期多次指責烏克蘭涉及境內的攻擊，但基輔政府一直沒承認。
另一方面，白俄羅斯總統盧卡申科證實，停泊首都明斯克附近空軍基地的俄軍A-50空中預警機遇襲，但機身無明顯受損，未有影響執行任務。他說襲擊於2月底發生，已經拘捕逾20人懷疑涉案。較早前有網上片段見到，有無人機停在預警機的雷達，未知是否與襲擊有關。