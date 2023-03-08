北溪天然氣管道爆炸情報指與烏克蘭無關

位於波羅的海、連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道，去年九月底爆炸損毀。德國、瑞典等國的調查未有最終結果，亦沒有組織承認發動襲擊。

《紐約時報》引述美國情報消息指，爆炸是由親烏克蘭的俄羅斯分離組織所為，但情報無公開組織的名稱，相信是由有經驗的潛水員協助在水底放置炸彈。又指組織成員主要是烏克蘭或俄羅斯人，並無美國或英國人參與。情報指無證據顯示，烏克蘭總統澤連斯基和軍方高層有參與，或由烏克蘭官員下令。

烏克蘭官方回應報道時重申與北溪管道爆炸無關，亦未能提供任何有關組織的資訊。俄羅斯克里姆林宮質疑美國無參與調查，如何得出相關結論，認為報道是有引導性，旨在影響調查方向，分散注意力。