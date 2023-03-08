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文憑試英文科口試月內開考 考生仍須戴口罩、健康申報 快測陽性可申改期
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】本屆文憑試考生考試必須佩戴口罩。
文憑試英文科口試本月21日開考，口試過去三年因疫情停辦，考評局說雖然政府取消社交距離措施和口罩令，但為了保障考生和監考員健康，仍然會在試場採取預防感染措施，考試期間必須佩戴口罩，亦要填寫健康申報表及量體溫；如發燒或出現呼吸道感染徵狀，應即時做快測，陽性就不能進入試場。考生可在三天內向考評局申請更改口試日期，至於下月21日開考的筆試則會安排指定試場，讓染疫者同日應考。
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