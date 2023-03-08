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女工會取消遊行　指警方曾多次約見、已竭力修訂協議配合　續爭取發聲空間

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】婦女勞工協會突然取消上周日的遊行，協會說警方遊行前多次約見，大會竭力為舉辦遊行修訂協議，指取消是十分艱難的決定。
協會發表婦女節聲明感謝支持遊行的人，對於取消遊行感到遺憾及無奈。聲明說警方發出不反對通知書後多次約見，協會竭力作出修訂，亦未能如願舉辦遊行集會，而支持舉辦遊行的團體及市民都遭到壓力或警告，會繼續爭取發聲和改善政策的空間。
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