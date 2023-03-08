據報德國或禁用含華為或中興零件5G設備

【有線新聞】德國政府據報可能在5G網絡建設中，禁止使用中國通訊設備生產商華為及中興的零部件。

內政部正對通訊設備供應商，進行國家安全風險評估，強調不是針對個別生產商。路透社引述文件指，若供應商被認定由外國政府直接或間接控制，所提供的關鍵零部件會被禁止於5G建設中使用，已使用的設備亦要移除。

有研究指德國現時的5G建設，近六成無線電存取網絡裝置，都是來自中國生產商，主要是華為及中興。中國大使館回應，若報道屬實會表達強烈不滿。華為不評論猜測報道，中興則指沒證據證明產品不安全。