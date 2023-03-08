油麻地躉船偷運私煙　海關檢值近9千萬元貨　拘兩貨車司機

【有線新聞】海關檢獲約九千萬元懷疑私煙，拘捕兩名貨車司機。

這批懷疑私煙共2,400萬支，三成是非本地常見品牌。海關上星期五在油麻地貨物裝卸區發現一艘可疑躉船，追查後在青鴻路及海輝道截查兩輛貨櫃車，發現藏有懷疑私煙；昨日再在躉船查獲另一批私煙，合共市值約8,900萬元，應課稅值約6,000萬元。海關表示放寬防疫後私煙需求增加，會繼續打擊。