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水務署工人涉18個月內向同事借57萬元　遭廉署起訴

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  • 2023年03月08日
水務署工人涉18個月內向同事借57萬元　遭廉署起訴
【有線新聞】一名水務署工人涉嫌在一年半內，多次未經許可向同事借貸共約57萬元，被廉署起訴。
34歲被告任職水務署二級工人，月薪約14,000元，涉嫌在2021年3月至2022年9月未得行政長官一般或特別許可，從6名同事接受26筆貸款，金額由5千元至大約35萬元。
廉署調查又顯示，被告沒有向同事歸還大部分貸款，被控26項訂明人員接受利益罪，獲准保釋，周五出庭答辯。
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