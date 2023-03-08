尖沙咀地盤四級火｜消防：工地消防泵未能正常運作　已向承建商發通知

【有線新聞】尖沙咀酒店地盤四級火，消防說工地地面的消防泵未能正常運作。

消防說，高層樓宇興建期間要配備滅火用途的輸水設施，如果樓宇高達30米，要安裝密封式輸水系統或於適當樓層放置消防泵。火警發生當日，消防人員發現工地地面的固定消防泵未能正常運作，已經向承建商發出通知書要求糾正，又說去年8月曾巡查涉事地盤，測試輸水系統，確保運作正常。

火警成因仍在調查，暫時認為沒有可疑。