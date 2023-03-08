初選案｜區諾軒指曾有參選人憂觸國安法　稱戴耀廷《攬炒十步曲》「過份了」

【有線新聞】民主派初選案，區諾軒繼續接受辯方盤問。他說曾有初選參選人擔心觸犯港區國安法，而他直至2020年7月初選記者會前仍相信否決預算案是合法。

區諾軒作供稱舉辦初選的初心不應該綑綁否決預算案的立場，但過程中戴耀廷多次發文，鼓勵參加者運用否決權，到6、7月開始有輿論指初選違法。至國安法立法，他認為初選犯法的風險越來越高。

法官李運騰追問區諾軒和戴耀廷3月已就協調會議作討論，之後近乎每份協調會議文件都有「積極運用」或「會運用」權力否決預算案。區諾軒解釋，他曾經相信這是參加者個人選擇，直到戴耀廷4月發表數篇有關攬炒的文章，他才開始覺得戴耀廷的看法令初選在性質上有變化，又認為戴耀廷《攬炒十步曲》的文章部分內容挑動國家情緒，「他認為過份了」。

辯方資深大律師潘熙就問是否曾有參與初選的人擔心，若同意否決預算案會觸犯港區國安法。區諾軒稱有候選人擔心會否犯國安法，但未仔細到「否決預算案是否犯法」，而他在國安法公布後及2020年7月11日初選記者會前，仍相信否決預算案合法，看不到有人異議。

辯方大律師石書銘就問區諾軒是否只見過余慧明一次，區諾軒說在2020年7月一個記者會上見過。至於早前在庭上作供將余慧明標籤為「抗爭派」，是否因為余慧明曾出席抗爭派記者會，區諾軒回答「正確」。

區諾軒又說，他主要負責地方選區和超級區議會選區的工作，沒有沾手衞生服務界的事務。就他記憶及理解，這個選區相關的人沒有在WhatsApp群組討論，當選後會做甚麼，沒有開協調會議，也沒有一個會議曾討論「積極運用」或「會運用」基本法權力否決財政預算案。