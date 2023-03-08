婦女節｜李家超指女性撐起香港半邊天　管治團隊女性比例歷屆最高

【有線新聞】行政長官李家超出席民政及青年事務局的酒會，說今屆政府管治團隊女性佔近四分一，比例是歷來最高。

行政長官李家超：「從我的親身經歷來說，我在家要聽從太太的意思，在辦公室要配合女特首辦主任葉文娟女士的安排，我在行政會議要聽取召集人葉劉淑儀女士的意見。大家都同意，無論家庭還是社會不同崗位，婦女確實是撐起香港半邊天。」

李家超說財政預算案增撥一億元用作婦女發展，政府重視婦女的貢獻，應給予她們更多支持，讓婦女兼顧就業和家庭，釋放潛能。