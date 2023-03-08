最後一輛「短豬」潛望鏡巴士退役　司機憶乘客互動感可惜　九巴料保留

【有線新聞】全港最後一輛有潛望鏡、別名「短豬」的巴士退役，駕駛這款巴士廿多年的司機難忘跟乘客的互動。

調好司機座位高度，再調校潛望鏡角度。廿多年來開這輛巴士前必做的程序，輝哥以後應沒有機會再做，因為全港最後一輛裝有潛望鏡的雙層巴士要退役了，令他難忘的還有與乘客的有趣互動。九巴學院總導師李錦輝：「我停車時曾試過抬起頭，在潛望鏡看到小朋友向我打招呼，他們都很調皮，有時會向我打招呼或敲打玻璃。」

潛望鏡系統是七十年代引入到香港巴士，當時由於巴士不再設票務員，司機要靠潛望鏡監察上層情況。隨著科技進步，現時已改用閉路電視。李錦輝：「潛望鏡始終受鏡的角度限制，只可以照顧前數排及樓梯，但閉路電視可以看到大部分車廂中的乘客動態，因為（閉路電視）安裝位置在司機座位的錶板附近，所以行車期間都更容易關顧。如果潛望鏡一定要停車才有時間抬頭望，相對現時閉路電視更靈活，安全性更高。」

這款巴士的另一個特色是這些背著車窗的座位，因為遷就機件而如此編排，以後在其他九巴雙層巴士就再看不到。九巴目前打算保留這輛有潛望鏡的雙層巴士，日後適當場合再開出來與公眾見面。李錦輝：「覺得很可惜，這款車陪伴我們廿年，這樣就退役，相信很多人都對這輛車都懷念。」