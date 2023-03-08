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兩會｜消息：梁振英、何厚鏵列政協副主席人選 料兩人將連任
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2023年03月08日
【有線新聞】政協星期五會舉行換屆選舉。消息指，梁振英是副主席的建議人選，預計他會連任。
政協主席團召開第二次會議，審議通過第十四屆政協主席、副主席、秘書長及常委建議人選名單。消息指，現任政協副主席梁振英在建議名單上，是唯一香港代表。隨著董建華退休，意味香港只餘下一位政協副主席，而現任另一位政協副主席、澳門前特首何厚鏵亦在名單上。
政協周五下午召開全體會議，屆時會選舉主席、副主席及常委等，大會周六閉幕。
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