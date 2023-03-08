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政府倡修例容許非本地培訓護士免試來港 一定年期若表現滿意可正式註冊
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】政府建議修例，容許非本地培訓護士在公營及指明社福機構執業達一定年期後，可免試註冊或登記。
目前在外地培訓的護士若要在香港執業，必須先接受訓練，並通過護士管理局執業試。港府建議修例容許有限度註冊，讓他們在護士管理局認可的機構或持牌院舍等工作，亦會闢設特別註冊途徑讓他們在衞生署、醫管局以及政府指明機構內執業，全職受僱一定年期後獲確認表現令人滿意及稱職，便可以免試正式註冊。
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