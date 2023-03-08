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賀一誠冀與李家超發展兩地文體活動 共同用大灣區概念發展
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】澳門行政長官賀一誠說，與內地、香港通關後會加強發展文化旅遊，希望與香港特首李家超共同發展兩地文化體育活動。
澳門行政長官賀一誠：「我們加強發展第四來說，肯定是我們的文化旅遊等。文化方面，我們有很好的表演場所，世界一流的。馬上五月份，很多韓國世界最頂級的表演團都到澳門了。我們還有很多大型的體育節目都會到澳門來，所以我們希望和李家超特首也有個共識，香港、澳門、大灣區連線，我們共同用大灣區概念去把有關的娛樂節目也好，體育節目也好，會展節目也好，大家連通一起去發展。」
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