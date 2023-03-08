播錯國歌｜O記接手調查　港協暨奧委會：冰協未有按指引索取國歌

【有線新聞】世界冰球錦標賽播錯國歌事件，有組織罪案及三合會調查科接手調查。

上月28日在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，香港對伊朗賽事後播放國歌時出錯，有球員作出T字手勢示意暫停。警方說高度關注，有組織罪案及三合會調查科正調查。

港協暨奧委會一度說香港冰球協會已向主辦機構提供正確版本國歌，但後來指冰協未有按指引索取國歌工具包，要求本周五前提交調查報告。