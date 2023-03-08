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假冒yuu短訊騙案 訛稱積分到期呃信用卡資料 損失共97萬
i-Cable
2023年03月08日
【有線新聞】警方接獲90宗假冒消費獎賞平台yuu的騙案，合共損失97萬元。
警方指，近日有騙徒發出釣魚短訊，訛稱yuu帳戶積分到期，誘使市民按下連結，套取帳戶或信用卡資料。
yuu說已向警方報告相關可疑活動，星期三晚上八時起自動登出所有會員帳戶，要求用戶重設密碼再重新登入。
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