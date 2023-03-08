假冒yuu短訊騙案　訛稱積分到期呃信用卡資料　損失共97萬

【有線新聞】警方接獲90宗假冒消費獎賞平台yuu的騙案，合共損失97萬元。

警方指，近日有騙徒發出釣魚短訊，訛稱yuu帳戶積分到期，誘使市民按下連結，套取帳戶或信用卡資料。

yuu說已向警方報告相關可疑活動，星期三晚上八時起自動登出所有會員帳戶，要求用戶重設密碼再重新登入。