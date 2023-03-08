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CBA　遼寧105:78上海

  • i-Cable
  • 2023年03月08日
【有線新聞】CBA，遼寧主場27分大勝上海。
首節互有領先，王哲林轉身拋入，橙衫的上海領先2分打第二節。但全隊命中率不足三成，遼寧就超過五成。快攻上籃的張鎮麟，貢獻最高28分，包括4球三分。接應趙繼偉妙傳射入，遼寧單節打出27比11，扭轉形勢，半場反先14分。
6人得分雙位數，下半場一度拋離30分以上。趙繼偉有12分進帳，還有9次助攻。遼寧最終以105比78大勝上海，取得兩連勝。
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