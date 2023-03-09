兩醫院冧石屎｜林哲玄：醫管局一個月檢視全港公院結構十分困難

【有線新聞】接連有公立醫院塌天花石屎，立法會議員林哲玄認為醫管局要求全港43間公院一個月內完成檢視樓宇結構是十分困難。

醫療衞生界議員林哲玄：「我不知他可如何全面檢視整間醫院，醫院的面積很大，你入面是有數以百間房間，除了天花還有牆身、地板及窗戶等等，要用多少時間才可仔細地完成檢查？反而我會想的是日日在那裡摸著、看著及在工作的同事，哪個位置地板有少許凹凸，小心不要絆倒，一定是員工或者留院的病人。如果我們是有個文化，鼓勵人有問題要出聲，但上面又怕麻煩，要求人填寫很多文件，即是叫人不要做。」