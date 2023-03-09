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輕鐵天瑞站附近拖車凌晨出軌 列車服務一度受影響
i-Cable
2023年03月09日
【有線新聞】輕鐵天瑞站附近凌晨有拖車出軌，列車服務一度受影響。
輕鐵工程車停在路軌上。港鐵說凌晨非行車時間，一架拖車在路軌移走工程車期間，輔助車輪偏離路軌，工程人員之後將輔助輪放回路軌上，並將拖車和工程車移走。故障期間輕鐵多條路線一度要改道行駛，又安排接駁巴士接載乘客，輕鐵服務在清晨約6時半回復正常。
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