返回
按輸入鍵開始搜尋

輕鐵天瑞站附近拖車凌晨出軌　列車服務一度受影響

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】輕鐵天瑞站附近凌晨有拖車出軌，列車服務一度受影響。
輕鐵工程車停在路軌上。港鐵說凌晨非行車時間，一架拖車在路軌移走工程車期間，輔助車輪偏離路軌，工程人員之後將輔助輪放回路軌上，並將拖車和工程車移走。故障期間輕鐵多條路線一度要改道行駛，又安排接駁巴士接載乘客，輕鐵服務在清晨約6時半回復正常。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕
2023年03月05日