輕鐵天瑞站附近拖車凌晨出軌　列車服務一度受影響

【有線新聞】輕鐵天瑞站附近凌晨有拖車出軌，列車服務一度受影響。

輕鐵工程車停在路軌上。港鐵說凌晨非行車時間，一架拖車在路軌移走工程車期間，輔助車輪偏離路軌，工程人員之後將輔助輪放回路軌上，並將拖車和工程車移走。故障期間輕鐵多條路線一度要改道行駛，又安排接駁巴士接載乘客，輕鐵服務在清晨約6時半回復正常。