報告：中國正挑戰美國並在符合利益下尋求緩和關係

【有線新聞】美國國家情報總監海恩斯相信，中國認為保持中美關係穩定對自身最有利。當局又發表年度威脅評估報告，指中國正努力削弱美國影響力，但同時會在符合利益下，尋求緩和美中緊張關係。

美國參議院情報委員會周三舉行聽證會，討論美國面對的全球威脅，中國挑戰是焦點之一。

國家情報總監海恩斯表示中國在經濟、技術、政治和軍事上，對美國挑戰愈來愈大，但相信中方認為保持中美關係穩定對自身最有利：「具體而言，北京希望維護東亞地區穩定，避免觸發美國和盟友的經濟制裁，並藉著展示與美國穩定關係，避免與其他國家關係產生障礙，不過會就所謂美國挑釁，包括擊落中國氣球提出反對。

國家情報總監辦公室同日發表年度威脅評估報告，30多頁報告中，有6頁談到中國。

報告指隨著國家主席習近平作為中國領袖，展開第三個任期，北京會軟硬兼施推動統一台灣，削弱美國影響力，並分化美國及夥伴的關係，但同時會在符合本身利益下，尋求緩和美中緊張關係。

報告又指出中方正不斷尋求在科技、經濟和外交影響力配合下，增強軍事實力，確保主權領土和區域優勢，追求對全球的影響力。

中方亦加強影響美國公眾的觀點，尤其就台灣、新疆、西藏和香港等核心主權問題。

出席聽證會的聯邦調查局局長克里斯托弗雷警告，中國政府可能會透過短片分享應用程式TikTok，控制數百萬美國用戶的資訊，在台灣等問題上分化美國人。