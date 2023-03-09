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壽司郎之亂｜名古屋迴轉壽司店內舔醬油瓶碗碟　三青年拍惡搞片被捕

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】日本警方拘捕三名青年，指他們涉嫌在壽司店搞惡作劇，影響店舖業務。
網上近期流傳多條片段，顯示有食客在迴轉壽司店舔醬油瓶、水杯或碗碟等。愛知縣警方以「武力妨害業務」罪拘捕三名分別21歲、19歲和15歲青年，指他們涉嫌上月初在名古屋一間迴轉壽司店舔共用的醬油瓶，再拍片放上網。所有人承認控罪，涉事壽司店感謝警方破案，希望不要再有人模仿相關行為。
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