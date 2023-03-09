政府擬修例牙科畢業生須公營機構工作三年　方可私人執業　應屆生質疑沒惠及市民

【有線新聞】據了解政府建議修例要求牙科畢業生在公營機構實習一年才可正式註冊，之後亦要服務多兩年。政府正諮詢業界，有牙醫學生就認為要求不合理。

政府牙科街症經常大排長龍，過去幾年公營醫療界別牙醫流失率明顯上升，衞生署牙醫空缺達13%。為解決人手不足問題，據了解醫務衞生局建議修訂《牙醫註冊條例》。

目前本地牙科畢業生讀完六年畢業後就可正式註冊、獨立執業，修例建議加入強制要求，畢業生要在衞生署、醫管局或其他政府指明機構實習一年才可正式註冊。獲正式註冊後，牙醫亦要再在這些指定機構服務一定年期，初步建議為兩年，換言之本地牙科畢業生要在公營機構工作最少三年才可私人執業。

至於專科牙醫目前要在衞生署等核准機構監督下接受培訓，當局建議透過行政手段，要求他們獲取專科資格後留下服務多兩年至五年，當局正諮詢牙醫業界。

有應屆牙科畢業生擔心受影響，認為要求不合理。陳先生（化名）：「由二年級開始我們已經要定期實習，直至五、六年級最後時段，即五年時間內我們每一日都在實習工作，所以我們不明白為何需要額外再在政府實習一年才可獲得牌照。這個美其名畢業後的實習，其實只是綁著我們應付衞生署內部人手不足，但如果我們被綁在政府3年，在政府（主要）服務的只是香港公務員，而不是所有香港市民？」

除了針對本地培訓牙醫，當局亦建議增設有限度註冊和特別註冊等途徑，引入非本地培訓牙醫，受僱於公營醫療機構五年後，可以豁免部分或全部許可試，獲正式註冊。