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全球首以機械人輔微波消融治肺癌 中大醫學院：助保存更多肺功能
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2023年03月09日
【有線新聞】中大醫學院完成全球首宗用機械人輔助支氣管鏡微波消融術，治療轉移性肺腫瘤。
中大醫學院說目前一般是透過傳統或微創手術治療肺部的癌細胞，很大機會造成創傷或併發症，也會切到附近健康的肺部組織，影響肺功能；而透過機械人輔助進行支氣管鏡微波消融術，病人身上不會有傷口，也有助保存更多肺功能，加快病人康復出院。
醫學院去年十月至今已利用這個技術成功為三名病人治理，技術目前仍處於臨床研究階段，目標在全球完成145宗病例。
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