安達臣道地盤塌天秤｜專家指勞工處交代資料不足　難了解調查進展易惹質疑

【有線新聞】有工程師認為勞工處交代的資料不足以讓人了解調查進展，容易惹來質疑。

結構工程師倪學仁：「（勞工處）做得夠不夠，或做得夠不夠好，在這兩頁紙的報告看不到，可能它已經做完，可能已經做多很多程序也不一定，但現在就不得而知，因為報告沒有提及。」