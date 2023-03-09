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安達臣道地盤塌天秤｜專家指勞工處交代資料不足　難了解調查進展易惹質疑

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】有工程師認為勞工處交代的資料不足以讓人了解調查進展，容易惹來質疑。
結構工程師倪學仁：「（勞工處）做得夠不夠，或做得夠不夠好，在這兩頁紙的報告看不到，可能它已經做完，可能已經做多很多程序也不一定，但現在就不得而知，因為報告沒有提及。」
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