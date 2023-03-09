安達臣道地盤塌天秤｜死者母親質疑調查粗疏　僅兩頁紙不能接受　與紅館意外存差別待遇

【有線新聞】安達臣道天秤倒塌意外，勞工處用半年調查，在限期前向承建商等提出檢控。最年輕死者潘浩鈺的母親質疑調查粗疏，同時要求勞工處全面披露調查內容。

「（報告稱）『焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌』，誰能接受這是調查結果？這算甚麼調查結果？」三死六傷的天秤倒塌意外，調查結果不足100字。勞工處口頭告知死者家屬已完成安全調查，完整報告暫時不會公開，22歲死者潘浩鈺的母親完全不能接受。

潘浩鈺母親：「我引頸以待、晝夜難眠，如此煎熬地哭著渡日，就是期望政府調查出一個真相，還死者一個公道。政府的安全報告甚麼都沒有，這兩張紙是傳媒給我的。這次事件差別待遇，（紅館）演唱會意外備受關注，可能因為別人是明星，香港（政府）很緊張，派專業的走去調查，很快有了結果，整個過程逐步逐步通過新聞界向外界披露，大家都看到。為甚麼這件事六個月了，我們連一張紙都沒有？」

勞工處說案件去到死因庭會有更多資訊，但至今未知何時召開。

潘浩鈺母親：「他（兒子）經常跟我說要幫它們抹得乾乾淨淨放在這裏，他很喜歡，他說一個是媽媽一個是自己。我把這麼年輕的兒子交給你們，你們連最基本的安全保障都沒有，令他把命丟了，試問社會各界人士、政府官員，我可以想甚麼？我可以做到甚麼？我如何可以不傷心不難過、如何不痛心、如何不徬徨？我如何不問責、質問這個政府，我如何不懷疑這個制度？」