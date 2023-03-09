伊院員工更衣室天花石屎破裂　院方：巡查發現風險已安排維修

【有線新聞】再有公立醫院天花石屎爆裂。

伊利沙伯醫院員工更衣室天花石屎出現破裂，鑿開後生鏽的鋼筋外露，院方用膠帶圍起提醒職員不要接近。伊利沙伯醫院說工程部門昨日巡查醫院各大樓，發現更衣室的天花有潛在風險，已即時安排維修工程，預計一至兩日便完成。