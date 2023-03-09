i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
伊院員工更衣室天花石屎破裂 院方：巡查發現風險已安排維修
i-Cable
2023年03月09日
【有線新聞】再有公立醫院天花石屎爆裂。
伊利沙伯醫院員工更衣室天花石屎出現破裂，鑿開後生鏽的鋼筋外露，院方用膠帶圍起提醒職員不要接近。伊利沙伯醫院說工程部門昨日巡查醫院各大樓，發現更衣室的天花有潛在風險，已即時安排維修工程，預計一至兩日便完成。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
下一則新聞
下一則新聞
安達臣道地盤塌天秤｜專家指勞工處交代資料不足 難了解調查進展易惹質疑
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅 要求簽立轉讓業權文件
即時新聞
新聞資訊
2023年03月07日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜粉嶺女子追巴士衝馬路捱的士撞飛 爬起身後繼續追 網民：真係值得咩？
生活
有線生活
2023年03月02日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日