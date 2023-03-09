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你好香港｜旅發局辦推介景點美食投票活動　送千份主題八達通卡及卡套

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】旅發局舉辦香港市民投票活動，選出向旅客推介的香港景點及美食。
市民明天起三星期到旅發局活動網站「Hello Hong Kong 我想推介」，在美食、郊遊地點及鬧市風貌三個組別，各投選五個最值得介紹的項目，得票最高的15項會組成向旅客推薦的清單，投選項目與清單重疊最多的1000名參加者可獲得Hello Hong Kong主題八達通卡及卡套，裏面有150元儲值額。
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