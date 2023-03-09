修例風波｜學生承認參與油麻地暴動　還柙至本月27日判刑

【有線新聞】一名學生承認2019年11月理大衝突期間在油麻地參與暴動，還柙至本月27日判刑。

認罪的學生案發時17歲。案情指2019年11月18日警方封鎖理大期間，有人響應「圍魏救趙」行動，在油麻地一帶示威，期間有人築起傘陣、投擲物品和堵路，警方施放催淚彈驅散，及後拘捕超過200人，包括被告。他在區域法院承認控罪，法官索取教導所報告，他還柙至本月27日判刑。