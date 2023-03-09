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兩男涉起底被捕　疑因租務糾紛群組發布租客資料

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】兩名男子涉嫌「起底」被捕。
兩人40及42歲，分別懷疑因為租務糾紛，涉嫌於去年在社交網站的群組發布含有租客中英文姓名、部分身分證號碼、職業等個人資料的帖文，並對對方作出負面評論，兩人正被私隱專員公署扣查。
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