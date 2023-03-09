中電下月起提供三個月燃料費特別回扣　料涉八千萬至一億元

【有線新聞】中電下月起的三個月內，提供燃料費特別回扣，預計涉及八千萬至一億元。

中電的燃料成本以實報實銷方式按月調整，今年一、二月燃料調整費為每度電62仙，本月升至62.8仙，如果四至六月調整費高於62.8仙，中電將有特別回扣；客戶支付燃料調整費不高於每度電62.8仙，預計回扣總額八千萬至一億元。

中電希望在疫後經濟復蘇之際，減低燃料價格變動對客戶的影響，如果未來三個月調整費低於62.8仙，就會按照實際價格收取。