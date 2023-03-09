天主教港區主教周守仁下月訪北京　強調此行延續教區橋樑角色

【有線新聞】天主教香港教區主教周守仁應天主教北京教區主教邀請，下月中訪問北京教區五日。

周守仁神父將與輔理主教夏志誠、副主教蔡惠民到北京。他在公教報說去年底接受了邀請，此行會同北京教區主教李山會面，亦會接觸當地其他主教、神職人員及教友等，並拜訪負責宗教事務的相關單位，及於主教座堂主持感恩祭，同時到剛獲認可為可敬者的利瑪竇神父墓園憑弔；強調此行延續香港教區橋樑角色，促進雙方接觸交流。