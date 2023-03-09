非本地培訓護士擬准免試註冊　有公院護士斥不公　林哲玄：照顧病人或有困難

【有線新聞】政府建議修例容許非本地培訓護士在院舍及公立醫院等執業，如果在衞生署及醫管局等全職受僱一定年期後更可免試註冊或登記，不過有議員認為他們照顧病人時可能有困難。

護士人手持續流失，非本地培訓護士現時要來港執業須先接受訓練再通過執業試。醫務衞生局建議修例容許非本地培訓護士免試來港執業，除了以暫時註冊來港交流，即使並非永久性居民，均可透過有限度註冊方式，在獲管理局認可的護士學校持牌院舍及護養院等機構工作；又或者以特別註冊方式，在衞生署、醫管局等地方全職執業滿一定年期，並獲僱用機構確認表現稱職，可免試正式註冊。

有註冊護士認為修例對本地培訓的護士不公平。公立醫院註冊護士劉凱文：「我們對海外受訓來港執業的護士學習時數並不清楚，亦沒有指定要求，學術水平、評審沒有參照。本港訓練護士的學院、大學護士學校作水平參照，對（非本地培訓）護理質素有很大疑問，亦無法保障病人的安全。」

本身是醫生的議員林哲玄亦認為非本地培訓護士照顧病人時可能會有困難，「護士的工作是十分著緊他要照顧病人，他們與病人之間是要有良好的溝通，是一個關懷的行業，而你關懷時往往牽涉到病人會關心什麼問題，我們要了解他，換句話說都要了解我們自己的背景。」林哲玄說長遠始終要想辦法減少護士流失，包括改善公立醫院的管理文化及減輕工作量。