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維園花卉展明起一連十天舉辦 千盤繡球花砌成立體花場
i-Cable
2023年03月09日
【有線新聞】花卉展明天復辦，一連10天在維園展出40萬棵花。
今年的主題是繡球花，重頭戲是逾1200盆繡球花砌成的立體花場及花海。會場中線有四組以四季為主題的園景，往年深受喜愛的鬱金香花海相信要到展期開始才陸續綻放。
今年有225個本地、內地及海外園藝機構參展，政府9個部門及18區區議會都有園林造景作品。花卉展明日至本月19日朝10晚10開放，入場費14元，長者及殘疾人士等星期一至五免費入場。
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