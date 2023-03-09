格魯吉亞推外國代理人法案被斥向俄靠攏　首都連夜示威衝突　執政黨宣布撤回

【有線新聞】格魯吉亞執政黨撤回引發爭議的外國代理人新法案。

執政夢想黨的聲明說為了輕減社會上的衝突對抗，宣布無條件撤回條例。新法案周二在國會以76票贊成、13票反對首讀通過，但首都第比利斯連續兩晚爆發反對新法案的示威，更觸發暴力衝突。民眾指責執政夢想黨向俄羅斯靠攏，更將俄國2012年鎮壓反對聲音的法例引入，會令格魯吉亞變成打壓民意的國家。