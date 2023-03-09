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前藝人杜港申地產代理牌照涉虛報沒案底　認虛假陳述准保釋下月判刑

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】前藝人杜港承認申請地產代理牌照時虛報沒有案底，法官押後判刑。
杜港去年申請地產代理牌照，聲稱沒有刑事定罪紀錄，當局抽樣調查揭發他有兩次酒後駕駛及盜竊案底，杜港承認作出虛假陳述，解釋不認識法律才犯案。
裁判官王證瑜不接納，案件押後到下月判刑，杜港獲准保釋。
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