前藝人杜港申地產代理牌照涉虛報沒案底　認虛假陳述准保釋下月判刑

【有線新聞】前藝人杜港承認申請地產代理牌照時虛報沒有案底，法官押後判刑。

杜港去年申請地產代理牌照，聲稱沒有刑事定罪紀錄，當局抽樣調查揭發他有兩次酒後駕駛及盜竊案底，杜港承認作出虛假陳述，解釋不認識法律才犯案。

裁判官王證瑜不接納，案件押後到下月判刑，杜港獲准保釋。