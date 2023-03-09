初選案｜區諾軒指組織者沒清晰討論「五大訴求」內容　黃碧雲及林卓廷等計劃自辯

【有線新聞】民主派初選案，區諾軒繼續接受辯方盤問，說初選組織者沒有清晰討論過爭取「五大訴求」的具體內容，法官質疑是否只是口號，庭上又披露至少四名被告計劃自辯。

區諾軒作供，繼續講到初選35+的性質。他引述自己在2020年4月《蘋果日報》的一篇訪問，認為當時社會對35+有兩種聲音，一種是透過爭取過半議席，提高民主派的議價能力，另一種是攬炒、否決財政預算案，而他理解的攬炒是指，若對方不合作，自己亦不會合作。

辯方大律師石書銘問區諾軒，文中提到爭取「五大訴求」是否即是撤回逃犯條例修訂、獨立調查警暴、撤回暴動定性、特赦被捕者及爭取雙普選。區諾軒同意，不過他亦聽過其他講法，例如要求時任行政長官林鄭月娥下台，或相關官員為警暴問責。

法官李運騰問他，是否代表35+爭取的不止五大訴求？區諾軒說不是，只是當時的社會輿論，大家對於五大訴求是哪五大有不同看法。初選組織者之間沒有清楚討論過固定的五大訴求，不過都是圍繞上述七點。

李運騰追問，是否即五大訴求只是口號，區諾軒說可以這樣解釋。李運騰再用聖誕樹比喻，問是否掛上甚麼都可以，區諾軒答「離不開這七條樹枝」。

辯方又問區諾軒，若政府回應五大訴求其中一、兩點，被告是否就不會否決預算案，區諾軒說不宜評論。

法官李運騰追問，有無曾經在協調會議或者其他場合聽過來自激進陣營的人這樣講。區諾軒說當時的氛圍未去到討論是否否決預算案，戴耀廷有提及積極運用否決權等字眼，但沒有人刻意講到，若政府做某些事，就不用這個權力。

三位主審法官關注審訊進度，多名辯方律師估計，原定90日的審期只足夠處理證據部分，又透露被告施德來、 黃碧雲、 林卓廷和鄒家成計劃自辯。