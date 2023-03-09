九龍塘、粉嶺兩學校爆上呼吸道感染　涉43學童

【有線新聞】九龍塘及粉嶺分別有學校爆發上呼吸道感染，共43名學童不適，全部情況穩定。

衞生防護中心說九龍塘畢架山小學22名學童上星期六起出現發燒、咳嗽等病徵，粉嶺保良局葉吳彬彬皇后山幼稚園21名學童上星期二起不適；兩間學校共19人求醫，毋須入院，全部患者新型肺炎快測結果呈陰性，兩間學校正接受醫學監察。