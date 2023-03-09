醫院冧石屎｜醫管局料月內完成檢查設施安全　優先檢查病房等位置

【有線新聞】醫管局預計檢查設施安全行動一個月內完成，會優先檢查高風險設施，包括懸掛至少兩米高的裝置、有剝落或破損跡象的位置、病房、滲水地點、受工程震動影響的區域、以及醫院外牆、構件，希望公眾理解。部分醫院早年落成，使用量極高，部分設施可能比較殘舊。