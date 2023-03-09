返回
按輸入鍵開始搜尋

醫院冧石屎｜醫管局料月內完成檢查設施安全　優先檢查病房等位置

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】醫管局預計檢查設施安全行動一個月內完成，會優先檢查高風險設施，包括懸掛至少兩米高的裝置、有剝落或破損跡象的位置、病房、滲水地點、受工程震動影響的區域、以及醫院外牆、構件，希望公眾理解。部分醫院早年落成，使用量極高，部分設施可能比較殘舊。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日