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醫院冧石屎｜醫管局料月內完成檢查設施安全 優先檢查病房等位置
i-Cable
2023年03月09日
【有線新聞】醫管局預計檢查設施安全行動一個月內完成，會優先檢查高風險設施，包括懸掛至少兩米高的裝置、有剝落或破損跡象的位置、病房、滲水地點、受工程震動影響的區域、以及醫院外牆、構件，希望公眾理解。部分醫院早年落成，使用量極高，部分設施可能比較殘舊。
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