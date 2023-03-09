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尖沙咀藥房推銷花旗參「斤變両」 980元變1.5萬元 兩店員涉違商品說明條例被捕
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2023年03月09日
【有線新聞】海關拘捕兩名藥房店員，涉嫌違反商品說明條例，以俗稱「斤變両」方式推銷花旗參。
兩名被捕男店員54歲及58歲，涉嫌以誤導性遺漏手法推銷，違反商品說明條例，行動檢獲花旗參及電子磅等。
海關假扮顧客到尖沙咀北京道一間藥房購買花旗參，店員說每斤980元，確認購買後店員迅速切片，說以両計價，變成每斤1萬5千多元，較原本價錢貴16倍。
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