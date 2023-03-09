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「香港獨立黨」成員涉眾籌「軍費」　改控分裂國家罪

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】一名40歲葡籍音樂教師涉嫌在網上發布眾籌軍費。原本被控串謀作出煽動意圖作為罪，控方改控更嚴重的分裂國家罪。
案件在西九龍法院聆訊，控方呈上修訂控罪書，被指是「香港獨立黨」成員的被告黃煡聰，被控在2020年7月至2022年11月，串謀煽動他人分裂國家，將香港或中國任何部分分離出去。根據《國安法》第21條，串謀煽動他人實施分裂國家，情節嚴重可判5年至10年刑期，情節輕的可判5年以下刑期、拘役或管制。
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