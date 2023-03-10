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專訪陳浩濂｜有信心香港將超越瑞士　成全球第一離岸財富管理中心

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  • 2023年03月10日
【有線新聞】財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受香港國際財經台專訪說香港資產管理規模達到約36萬億元，有信心香港成為全球第一的離岸財富管理中心。
陳浩濂：「跨境財富管理中心而言，我們全球排名第二、亞洲第一，全球第一的是瑞士。在同一份報告的估計顯示香港會超越瑞士，在幾年內成為全球第一的離岸財富管理中心。當然，香港作為中國的國際金融中心，我們是最大的離岸人民幣中心。在我們的流動資金池中有約一萬億元人民幣是離岸人民幣，我們亦處理75%的離岸人民幣結算，所以這讓我們成為全球最大的離岸人民幣中心。」
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