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尖沙咀美麗都大廈起火　41歲男住戶送院　單位內一貓隻死亡

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】尖沙咀有單位起火，一人不適送院。
起火單位41歲男住戶感到不適，由擔架牀送上救護車。凌晨12時左右，彌敦道美麗都大廈一個單位冒煙起火，消防到場派出一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄，單位內有一隻貓死亡。約80人自行疏散。消防初步調查懷疑電線短路引致火警。
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