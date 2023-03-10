i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
尖沙咀美麗都大廈起火 41歲男住戶送院 單位內一貓隻死亡
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】尖沙咀有單位起火，一人不適送院。
起火單位41歲男住戶感到不適，由擔架牀送上救護車。凌晨12時左右，彌敦道美麗都大廈一個單位冒煙起火，消防到場派出一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄，單位內有一隻貓死亡。約80人自行疏散。消防初步調查懷疑電線短路引致火警。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
專訪陳浩濂｜有信心香港將超越瑞士 成全球第一離岸財富管理中心
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜內地落網29歲女子涉聯絡林舜助友人鄺港智潛逃 警方暫控協助罪犯
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月07日
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月08日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜內地客搭的士遺失iPhone 司機索500元人民幣「贖回」 事主：香港司機令我寒心
生活
有線生活
2023年03月03日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
其他人也在看
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日