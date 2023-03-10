尖沙咀美麗都大廈起火　41歲男住戶送院　單位內一貓隻死亡

【有線新聞】尖沙咀有單位起火，一人不適送院。

起火單位41歲男住戶感到不適，由擔架牀送上救護車。凌晨12時左右，彌敦道美麗都大廈一個單位冒煙起火，消防到場派出一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄，單位內有一隻貓死亡。約80人自行疏散。消防初步調查懷疑電線短路引致火警。