i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
秀茂坪23歲女子遭國安處拘捕 涉網上發布煽動港獨訊息
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】警方國安處拘捕一名女子涉嫌煽動分裂國家。
消息說被捕人是23歲女子袁靜婷。國安處星期三在秀茂坪拘捕她，現正扣留調查。警方指她涉嫌在網上發布煽動香港獨立訊息，干犯煽動分裂國家罪。據了解訊息在Facebook發布。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
尖沙咀美麗都大廈起火 41歲男住戶送院 單位內一貓隻死亡
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月08日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅 要求簽立轉讓業權文件
即時新聞
新聞資訊
2023年03月07日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
蔡天鳳碎屍案｜內地落網29歲女子涉聯絡林舜助友人鄺港智潛逃 警方暫控協助罪犯
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月07日
一線搜查｜內地客搭的士遺失iPhone 司機索500元人民幣「贖回」 事主：香港司機令我寒心
生活
有線生活
2023年03月03日
其他人也在看
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日