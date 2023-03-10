秀茂坪23歲女子遭國安處拘捕　涉網上發布煽動港獨訊息

【有線新聞】警方國安處拘捕一名女子涉嫌煽動分裂國家。

消息說被捕人是23歲女子袁靜婷。國安處星期三在秀茂坪拘捕她，現正扣留調查。警方指她涉嫌在網上發布煽動香港獨立訊息，干犯煽動分裂國家罪。據了解訊息在Facebook發布。