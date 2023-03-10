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亞洲青少年劍擊錦標賽 男子花劍團體賽港隊衛冕
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】
亞洲青少年劍擊錦標賽
，
香港男子花劍隊
，
增添一面金牌
。
鄭鐵男、蔡孝銳、梁千雨、高振傑
，
組成的港隊
，
在青年組團體賽
，
先後淘汰澳門、科威特以及國家隊
。
決賽以45比31擊敗東道主烏茲別克
，
成功衛冕
，
香港代表團今屆賽事
，
合共奪得2金3銀6銅
。
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