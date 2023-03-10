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屯門醫院辦公室假天花物料跌落 應不涉樓宇結構安全
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】屯門醫院有假天花外層物料跌落，相信不涉及樓宇結構安全。
醫院主座地庫一個辦公室，今早職員上班時，發現有假天花外層物料在地上，沒有病人或職員受傷，院方即時圍封及檢查辦公室。
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