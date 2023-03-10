醫院冧石屎︱盧寵茂認訊息發布不理想　強調交代前需時蒐證

【有線新聞】公立醫院接連塌石屎及掉落設備，有議員批評醫管局沒主動公布，在社交媒體曝光後才交代。醫務衞生局局長盧寵茂承認訊息發布不理想，但認為醫管局需時蒐證才可交代。

盧寵茂：「其中某些事件確實不理想，有相當長的延誤。另一方面大家要明白，現在的社交媒體很快很快，醫管局或醫院本身要在公布之前確實要蒐集一些證據，很難可以像這些社交媒體不理任何事情先刊登這些相片。我相信每一件事、考慮每件事有些可以做得好些、快些公布，但另一方面我們亦不可以沒弄清楚事件就作出任何宣布。」