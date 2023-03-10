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兩會︱李家超周日訪京列席人大閉幕　率多名政策局長拜訪中央部委

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  • 2023年03月10日
【有線新聞】行政長官李家超將會列席周一舉行的人大閉幕會。
李家超周日下午前往北京，人大閉幕會結束後會繼續留在北京，拜訪不同中央部委和機構就共同關心的事宜交換意見，增進交流和合作。相關的政策局局長將參與部分行程，李家超於下周六返港，離港期間由政務司司長陳國基署理行政長官職務。
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