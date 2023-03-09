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伊朗展示逾4萬噸新型戰艦及近百艘小艇
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】伊朗公開展示新型戰艦，以及近百艘小艇。
新戰艦沙希德馬赫達維號滿載排水量逾4萬噸，官方傳媒指新戰艦可擔當小型及快速艦艇執行任務的浮動基地，又配備了立體相控陣雷達、對海及對空導彈武器，還有射程達700公里的巡航導彈、先進通訊系統及電子戰裝備，可搭載各種直升機、無人機及快艇。
在南部阿巴斯港碼頭展示的還有99艘改良型阿舒拉級及塔里克級快艇，官方指它們可發射射程100至180公里的火箭炮。
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