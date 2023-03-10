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格魯吉亞民眾示威持續要求國會撤銷審議新法案

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  • 2023年03月10日
格魯吉亞民眾示威持續要求國會撤銷審議新法案
【有線新聞】格魯吉亞繼續爆發示威，要求國會撤銷審議外國代理人法案。
首都第比利斯大批民眾上街，直至午夜仍聚集在國會外，他們指會繼續示威，直至執政黨於國會正式撤回法案，並要求釋放早前被捕的示威者。國會今天召開特別會議，預計進行撤銷審議法案的程序。
引發爭議的外國代理人法案周二國會首讀通過，民眾連日上街與警方衝突後，執政黨周四宣布會無條件撤回。相關法案要求資金多於兩成來自外地的傳媒、企業或民間組織，必須註冊為外國代理人。民眾批評執政黨引入俄羅斯用以打壓異己的法例，並向俄羅斯靠攏。
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