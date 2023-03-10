格魯吉亞民眾示威持續要求國會撤銷審議新法案

【有線新聞】格魯吉亞繼續爆發示威，要求國會撤銷審議外國代理人法案。

首都第比利斯大批民眾上街，直至午夜仍聚集在國會外，他們指會繼續示威，直至執政黨於國會正式撤回法案，並要求釋放早前被捕的示威者。國會今天召開特別會議，預計進行撤銷審議法案的程序。

引發爭議的外國代理人法案周二國會首讀通過，民眾連日上街與警方衝突後，執政黨周四宣布會無條件撤回。相關法案要求資金多於兩成來自外地的傳媒、企業或民間組織，必須註冊為外國代理人。民眾批評執政黨引入俄羅斯用以打壓異己的法例，並向俄羅斯靠攏。