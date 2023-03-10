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拜登預算案尋求加稅減聯邦赤字

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】美國總統拜登公布總額達6萬8千億美元的下年度財政預算案，提出向高收入人士及大企業加稅，削減聯邦赤字。應對中國挑戰方面，尋求撥款投資印太地區及增加國防預算。
美國總統拜登在傳統搖擺州——賓夕法尼亞一個工會場所發表下年度財政預算案，總額升至6萬8千億美元，將增加醫療、教育、住屋等福利開支。
拜登說：「長久以來，勞動群眾一直埋頭苦幹，但經濟遺下他們，像你們的勞動群眾，位處頂層的人卻能逃避一切、得到一切。」
在增加公共開支的同時，拜登亦提出向年收入超過40萬美元的富裕階層，以及大企業等加稅，將推翻前朝特朗普政府部分減稅措施，以削減未來10年近3萬億美元聯邦赤字。
共和黨批評預算案魯莽、政策極左，將加劇通貨膨脹和債務危機，預料要在共和黨掌控的眾議院闖關有難度。
新一份的預算案亦著墨應對中國挑戰，指中國是唯一競爭對手，有意圖並具經濟、外交、軍事力量，重塑國際秩序，表明目標戰略競爭中取勝，將投資20億予全球戰略基建項目，另外20億加強支援印太盟友。
國防開支中，會撥出逾90億美元投放於印太地區。美軍印太司令部日前提出要增購水雷和巡航導彈，並加強關島和夏威夷防空系統。
預算案同時會撥款17億美元，協助烏克蘭應對俄烏戰事和準備重建工作。
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